Прокурори наполягають на арешті екс-керівника поліції Одещини Головіна із альтернативою застави

Про це повідомила прессекретарка керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Костолюб.

Колишнього начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна та його заступника підозрюють у заволодінні тютюновою продукцією, яка була речовим доказом у поліцейському розслідуванні. Ймовірно, Головін допомагав контрабандистам легалізовувати цигарки, які незаконно прибували в одеський порт, йдеться в "Громадське".

Напередодні, 25 липня правоохоронці затримали колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна за розкрадання в особливо великих розмірах.

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