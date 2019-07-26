CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПро це повідомила прессекретарка керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Костолюб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прокурори наполягають на арешті екс-керівника поліції Одещини Головіна із альтернативою застави
Прокурори просять арештувати екс-керівника поліції Одещини Дмитра Головіна із альтернативою застави
Фото: www.npu.gov.ua
Колишнього начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна та його заступника підозрюють у заволодінні тютюновою продукцією, яка була речовим доказом у поліцейському розслідуванні. Ймовірно, Головін допомагав контрабандистам легалізовувати цигарки, які незаконно прибували в одеський порт, йдеться в "Громадське".
Напередодні, 25 липня правоохоронці затримали колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна за розкрадання в особливо великих розмірах.
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