Протести у США стають викликом для Трампа та демократів – CNN

Білий дім під керівництвом Трампа продовжує загострювати конфлікт, посилюючи міграційну політику і застосовуючи жорсткі заходи.

Протести проти масових депортацій та міграційних рейдів, розгорнутих адміністрацією президента США Дональда Трампа, набирають масштабів і можуть стати визначальними для його президентства, а також вплинути на політичний ландшафт країни та майбутні вибори.

Про це пише CNN.

За даними телеканалу, Білий дім під керівництвом Трампа продовжує загострювати конфлікт, посилюючи міграційну політику і застосовуючи жорсткі заходи, що викликало масові протести, які почалися у Лос-Анджелесі і поширилися по всій країні. Адміністрація активно дегуманізує мігрантів, звинувачуючи їх у злочинах, хоча багато з них — люди, які шукають захисту від переслідувань, бідності та насильства у своїх країнах.

Телеканал також відзначає, що республіканці знову розгортають наратив про «ненависть демократів до поліції», звинувачуючи їх у підтримці нелегальних мігрантів і протестувальників. У відповідь Білий дім стверджує, що протести спрямовані не лише проти правоохоронців, а й проти американської культури і суспільства.

CNN підкреслює, що Трамп діє в авторитарному стилі, застосовуючи військові сили — понад 4000 військовослужбовців Національної гвардії та 700 морських піхотинців відправлені до Лос-Анджелеса. Президент натякає, що готовий посилити заходи.

Попри жорсткість політики, ця тактика залишається популярною серед частини його виборців. Однак CNN застерігає, що подальша ескалація може призвести до втрат і серйозних наслідків, адже багато американців не підтримують репресивні методи, особливо коли вони зачіпають знайомих та сусідів.

У той же час демократам доводиться шукати лідера, здатного ефективно протистояти Трампу. Поки що партія перебуває у стані кризи після поразки на виборах 2024 року. Проте, зростання жорсткості Трампа може стати шансом для таких політиків, як губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, який, за припущенням CNN, може претендувати на президентську посаду у 2028 році.

Телеканал зазначає, що ключовим викликом для демократів буде поєднати підтримку мігрантів і водночас не втратити поміркованих виборців, що прагнуть більш жорсткої політики щодо кордонів.

6 червня в Лос-Анджелесі спалахнули масові протести місцевих мешканців.Це сталося після того, як федеральні агенти Служби імміграції та митного контролю (ICE) затримали в місті щонайменше 118 нелегальних мігрантів. Дональд Трамп розпорядився направити до Лос-Анджелесу Нацгвардію, щоб придушити заворушення, і заборонив протестувальникам носити маски.

Під час виступу на честь 250-річчя армії США у Форт-Бреггу президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував учасників протестів у Лос-Анджелесі, які спалювали американські прапори та несли прапори інших держав. Глава Білого дому назвав протестувальників "тваринами" і заявив про намір домагатися кримінального покарання за спалення національного символу, зокрема – одного року позбавлення волі.