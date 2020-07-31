Прототип безпілотного гелікоптера Airbus здійснив перший політ
Про це у коментарі пресслужбі компанії заявив її гендиректор Брюно Евен, пише "Укрінформ".
"Перший вільний політ VSR700 є великим кроком для тестування на морі, яке заплановане на кінець 2021 року", - сказав він.
Зазначається, що всього автономний політ прототипу гелікоптера тривав близько 10 хвилин на території тестового центру на півдні Франції.
За даним порталу New Atlas, довжина повітряного транспорту становить 6,2 метра. Він може безперервно здійснювати операції впродовж восьми годин на висоті до 6 кілометрів. Його максимальна швидкість не перевищує 80 км за годину. Головна мета VSR700 полягатиме в допомозі військовим гелікоптерам та бойовим кораблям ВМС під час операції на морі.
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