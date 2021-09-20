Провалля на залізниці. УЗ попереджає про зміну руху потягів у Чернівецькій області
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-центр УЗ.
Так, перевізник наразі доставляє пасажирів поїзда № 117 Київ - Чернівці від ст. Мамалига (62 км до кінцевої станції) автотранспортом Львівської залізниці.
Зокрема, поїзд № 118 Чернівці - Київ відправленням з Чернівців о 19:46 вирушить зміненим маршрутом через Заліщики та Тернопіль.
Крім того, з маршруту будуть виключені зупинки на станціях Новоселиця, Ларга, Кам'янець-Подільський, Дунаївці та Гречани - пасажирів із цих станцій буде забрано окремим рейсом згідно з графіком.
За інформацією УЗ, орієнтовний час затримки прибуття потяга до Києва через об'їзний маршрут та причеплення додаткових вагонів з напрямку Кам'янця-Подільського по ст. Хмельницький становитиме близько 2 годин.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" за літо відновила пасажирські перевезення на 70% до рівня 2019 року
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