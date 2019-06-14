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"Провокаційний акт", - МЗС України прокоментувало видачу паспортів Росії мешканцям Донбасу

"Провокаційний акт, який Україна і весь цивілізований світ ніколи не визнають"
Міністерство закордонних справ України вважає провокаційним актом видачу паспортів РФ мешканцям окупованих територій Донбасу.
"Провокаційний акт", - МЗС України прокоментувало видачу паспортів Росії мешканцям Донбасу Фото: з вільних джерел

"Кремлівський режим і його маріонетки почали прискорено видавати громадянство Росії українцям на окупованих територіях Донбасу. Провокаційний акт, який Україна і весь цивілізований світ ніколи не визнають", - написала речниця МЗС Катерина Зеленко у Twitter, повідомляє "Громадське".

Також Зеленко закликала працювати над подальшими санкціями проти Росії.

Нагадаємо, у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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14 06 2019 18:18
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