CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство закордонних справ України вважає провокаційним актом видачу паспортів РФ мешканцям окупованих територій Донбасу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Провокаційний акт", - МЗС України прокоментувало видачу паспортів Росії мешканцям Донбасу
"Провокаційний акт, який Україна і весь цивілізований світ ніколи не визнають"
Фото: з вільних джерел
"Кремлівський режим і його маріонетки почали прискорено видавати громадянство Росії українцям на окупованих територіях Донбасу. Провокаційний акт, який Україна і весь цивілізований світ ніколи не визнають", - написала речниця МЗС Катерина Зеленко у Twitter, повідомляє "Громадське".
Також Зеленко закликала працювати над подальшими санкціями проти Росії.
Нагадаємо, у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.
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14 06 2019 18:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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