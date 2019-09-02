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При сходженні снігової лавини у Кашмірі загинуло 12 людей

Сніговою лавиною накрило в районі тунелю Джавахар на шосе Джамму-Срінагар
Унаслідок сходження снігової лавини в Кашмірі, через сильні снігопади, загинуло 12 осіб, одна вважається зниклими безвісти.
При сходженні снігової лавини у Кашмірі загинуло 12 людей Фото:TWC India

Сніговою лавиною накрило в районі тунелю Джавахар на шосе Джамму-Срінагар. Серед загиблих 5 поліцейських. Також під час пошуків рятувальники знайшли тіла місцевих жителів. Наразі рятувальники проводять пошуки жертв, повідомляє "Громадське".

Місцева влада евакуювала 78 сімей з села в центральному районі Багдама, яке також потрапило під снігову лавину.  

Нагадаємо, що у результаті сходження лавин в італійських Альпах за останні два дні загинули щонайменше п’ятеро людей.

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09 02 2019 19:57
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