Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Прямі поставки російського газу залежать від компенсацій за арбітражами - міністр енергетики

Оржель підкреслив, що збереження транзиту газу важливе, щоб не було жодних технічних проблем або ввімкнення української газотранспортної системи в реверсному режимі
За словами міністра, в питаннях обсягів і термінів постачання Україна максимально координується з європейською стороною, оскільки це для європейських партнерів також критично важливі моменти.
Прямі поставки російського газу залежать від компенсацій за арбітражами - міністр енергетики Фото: Факти

Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем, повідомляє "Економічна правда".

Про заявив глава Мінекоенерго Олексій Оржель під час прес-брифінгу.

"Є зафіксовані відповідні зобов'язання на рівні арбітражів: якщо це пов'язано з прямим постачаннями, то ми прямі постачання пов'язуємо безпосередньо з компенсацією цих боргів", - заявив він.

За словами міністра, в питаннях обсягів і термінів постачання Україна максимально координується з європейською стороною, оскільки це для європейських партнерів також критично важливі моменти.

Оржель підкреслив, що збереження транзиту газу важливе, щоб не було жодних технічних проблем або ввімкнення української газотранспортної системи в реверсному режимі.

Він також зазначив, що з припиненням транзиту не виключено зростання ціни газу на європейських та українському ринках.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" оцінив вартість ГТС України у 3,2 млрд грн

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 12 2019 14:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.