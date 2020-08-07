CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаціональна поліція України розглядає ще одну версію виникнення пожеж у Луганській області. Є можливість попадання снарядів з території непідконтрольної Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Причиною пожежі в Луганській області може бути обстріл бойовиків, - поліція
У поліції нова версія виникнення пожеж в Луганській області
Фото: пожежа в Луганській області (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Про це заявив глава Національної поліції Ігор Клименко на засіданні уряду, передає РБК - Україна.
"У нас є оперативна інформація, що напередодні був обстріл військового опорного пункту з боку противника трасуючими боєприпасами", - заявив він.
Нагадаємо, що розпочалося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі. Українська сторона вимагає забезпечення встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі через пожежу в Луганській області.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 07 2020 16:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО На перекритому мосту в Києві стались сутички з поліцією, є затримані
- ВІДЕО У Києві люди перекрили дорогу на мосту Метро, рух заблоковано
- ВІДЕО Пожежі у Луганській області знищили 5 гектарів землі
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
No articles