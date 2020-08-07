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Причиною пожежі в Луганській області може бути обстріл бойовиків, - поліція

У поліції нова версія виникнення пожеж в Луганській області
Національна поліція України розглядає ще одну версію виникнення пожеж у Луганській області. Є можливість попадання снарядів з території непідконтрольної Україні.
Причиною пожежі в Луганській області може бути обстріл бойовиків, - поліція Фото: пожежа в Луганській області (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Про це заявив глава Національної поліції Ігор Клименко на засіданні уряду, передає РБК - Україна.

"У нас є оперативна інформація, що напередодні був обстріл військового опорного пункту з боку противника трасуючими боєприпасами", - заявив він.

Нагадаємо, що розпочалося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі. Українська сторона вимагає забезпечення встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі через пожежу в Луганській області.

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08 07 2020 16:20
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