Україна в ТКГ вимагає повного припинення вогню на Донбасі через пожежі
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, передає РБК - Україна.
Відповідну заяву зробив голова Офісу президента Андрій Єрмак, заявляючи про можливість поширення полум’я через посилення вітру та спекотну погоду.
"Вважаю, що на черговому засіданні ТКГ варто вкотре предметно розглянути питання встановлення режиму "тиші", адже нашим спільним завданням є недопущення нових людських жертв серед мирного населення", - сказав він.
Відзначимо, в Луганській області спалахнули пожежі. В результаті загинули вже 5 осіб. Вогонь знищив будинки людей. На місце події поїхав також президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що авіація вже приступила до гасіння лісових пожеж в Луганській області. Однак розуміння з боку бойовиків відсутня.
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