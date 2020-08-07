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Україна в ТКГ вимагає повного припинення вогню на Донбасі через пожежі

Андрій Єрмак виступив з заявою
Розпочалося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі. Українська сторона вимагає забезпечення встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі через пожежу в Луганській області.
Україна в ТКГ вимагає повного припинення вогню на Донбасі через пожежі Фото: Lb.ua

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, передає РБК - Україна.

Відповідну заяву зробив голова Офісу президента Андрій Єрмак, заявляючи про можливість поширення полум’я через посилення вітру та спекотну погоду.

"Вважаю, що на черговому засіданні ТКГ варто вкотре предметно розглянути питання встановлення режиму "тиші", адже нашим спільним завданням є недопущення нових людських жертв серед мирного населення", - сказав він.

enlightened Відзначимо, в Луганській області спалахнули пожежі. В результаті загинули вже 5 осіб. Вогонь знищив будинки людей. На місце події поїхав також президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що авіація вже приступила до гасіння лісових пожеж в Луганській області. Однак розуміння з боку бойовиків відсутня.

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08 07 2020 14:40
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