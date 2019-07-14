Прифронтову зону біля Мар’їнки знову обстрілювали

У четвер, 11 липня, бойовики обстріляли населений пункт Мар’їнка на Донеччині

Внаслідок цього пошкоджені будинки місцевих жителів.

Обстріл стався увечері, бойовики вели огонь з БМП-2 з напрямку селища Трудівський, повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

"Під час фотофіксації, офіцери спостережної групи української сторони СЦКК виявили пошкодження у щонайменше чотирьох будинках", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають військові, всі пошкодження виникли в результаті влучання 30-міліметрових снарядів. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Раніше безпілотник місії ОБСЄ малого радіуса дії обстріляли під час польоту неподалік Металіста, що поруч з окупованим Луганськом.

Нагадаємо, делегація України на засіданні Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки розповіла про те, як сербський снайпер Беріч, що воював на Донбасі проти наших військ, став "журналістом", акредитованим при МЗС Росії.

Зазначається, що команда СММ благополучно приземлила безпілотник та залишила цей район.

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