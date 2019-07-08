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Прихильники екс-президента Киргизстану Атамбаєва звільнили його і захопили бійців спецназу, - ВІДЕО

Силовики діяли не в правовому полі, тому люди вимушені були застосувати силу
Прихильники колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва захопили його резиденцію, яку раніше взяв штурмом спецназ.
Прихильники екс-президента Киргизстану Атамбаєва звільнили його і захопили бійців спецназу, - ВІДЕО Алмазбек Атамбаєв. Фото: ktrk.kg

Після завершення штурму прихильники Атамбаєва вивели на вулицю бійців спецназу, що вони будуть робити з ними, поки невідомо.

У натовпі також повідомили що до резиденції наближаються додаткові сили спецназу.

З журналістами поспілкувався близький соратник Атамбаєва Фарід Ніязов. За його словами, силовики діяли не в правовому полі, тому люди вимушені були застосувати силу. 

"(Спецназівці - ред.) просто увірвалися сюди, поки тут були жінки і діти. Що буде далі, вирішить народ", - сказав він.

Нагадаємо, що під час затримання експрезидента Киргизстану отримали поранення десять осіб. Журналісту киргизького інформаційного агентства "24kg" поранено в передмісті Бішкека під час штурму будинку експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва.

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