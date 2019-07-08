Прихильники екс-президента Киргизстану Атамбаєва звільнили його і захопили бійців спецназу, - ВІДЕО
Після завершення штурму прихильники Атамбаєва вивели на вулицю бійців спецназу, що вони будуть робити з ними, поки невідомо.
У натовпі також повідомили що до резиденції наближаються додаткові сили спецназу.
З журналістами поспілкувався близький соратник Атамбаєва Фарід Ніязов. За його словами, силовики діяли не в правовому полі, тому люди вимушені були застосувати силу.
"(Спецназівці - ред.) просто увірвалися сюди, поки тут були жінки і діти. Що буде далі, вирішить народ", - сказав він.
Нагадаємо, що під час затримання експрезидента Киргизстану отримали поранення десять осіб. Журналісту киргизького інформаційного агентства "24kg" поранено в передмісті Бішкека під час штурму будинку експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн