Прихильники екс-президента Киргизстану Атамбаєва звільнили його і захопили бійців спецназу, - ВІДЕО

Силовики діяли не в правовому полі, тому люди вимушені були застосувати силу

Прихильники колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва захопили його резиденцію, яку раніше взяв штурмом спецназ.

Після завершення штурму прихильники Атамбаєва вивели на вулицю бійців спецназу, що вони будуть робити з ними, поки невідомо.

У натовпі також повідомили що до резиденції наближаються додаткові сили спецназу.

З журналістами поспілкувався близький соратник Атамбаєва Фарід Ніязов. За його словами, силовики діяли не в правовому полі, тому люди вимушені були застосувати силу.

"(Спецназівці - ред.) просто увірвалися сюди, поки тут були жінки і діти. Що буде далі, вирішить народ", - сказав він.

Нагадаємо, що під час затримання експрезидента Киргизстану отримали поранення десять осіб. Журналісту киргизького інформаційного агентства "24kg" поранено в передмісті Бішкека під час штурму будинку експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва.