Під час затримання експрезидента Киргизстану отримали поранення десять осіб

Чи затримали в результаті самого Атамбаєва, не уточнюється

Журналісту киргизького інформаційного агентства "24kg" поранено в передмісті Бішкека під час штурму будинку експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва.

Журналістка отримала непряме поранення, її життю нічого не загрожує, повідомляє LB.ua.

Заворушення і зіткнення біля будинку експрезидента Атамбаєва почалися сьогодні, коли загін спецпризначення прибув туди для доставки його на допит в прокуратуру. Повідомляється про хаотичні постріли і кількох поранених, зокрема серед прихильників колишнього глави держави. На місці присутні спецпризначенці і співробітники силових відомств.

Очевидці повідомили, що під час спецоперації із затримання Атамбаєва поранення отримали 10 осіб, серед них журналіст місцевого видання.