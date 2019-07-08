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Під час затримання експрезидента Киргизстану отримали поранення десять осіб

Чи затримали в результаті самого Атамбаєва, не уточнюється
Журналісту киргизького інформаційного агентства "24kg" поранено в передмісті Бішкека під час штурму будинку експрезидента країни Алмазбека Атамбаєва.
Під час затримання експрезидента Киргизстану отримали поранення десять осіб Алмазбек Атамбаєв. Фото: ktrk.kg

Журналістка отримала непряме поранення, її життю нічого не загрожує, повідомляє LB.ua.

Заворушення і зіткнення біля будинку експрезидента Атамбаєва почалися сьогодні, коли загін спецпризначення прибув туди для доставки його на допит в прокуратуру. Повідомляється про хаотичні постріли і кількох поранених, зокрема серед прихильників колишнього глави держави. На місці присутні спецпризначенці і співробітники силових відомств.

Очевидці повідомили, що під час спецоперації із затримання Атамбаєва поранення отримали 10 осіб, серед них журналіст місцевого видання.

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