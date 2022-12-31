Прикордонники отримали канадські Roshel
Про це повідомляє "Суспільне"
Такі машини поставляють в Україну як допомогу від міжнародних партнерів.
Станом на початок грудня нашим захисникам передали вже сотню таких автівок.
Ці ж автомобілі відправилися для виконання завдань 30 грудня.
Тест-драйв їм влаштували чернігівські прикордонники.
За словами прикордонників, автомобілі дуже зручні, "не на абияк зроблені, а продумані", мають вісім посадкових місць для десанту.
Раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв підтримувати Україну у 2023 році.