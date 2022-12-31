Шольц пообіцяв підтримувати Україну у 2023 році

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у 2023 році його країна продовжить підтримувати Україну.

Про це він заявив у своєму новорічному зверненні, його наводить телеканал tagesschau.

"Жоден огляд року не обходиться без кадрів 24 лютого, коли на світанку перші російські ракети влучили в Київ, Харків, Одесу та інші українські міста. путін веде імперіалістичну загарбницьку війну прямо посеред Європи. Однак він не захопив Україну за кілька днів, як планував. Українці мужньо захищають свою країну, у тому числі завдяки нашій допомозі", - сказав Шольц.

Канцлер запевнив, що й надалі підтримуватиме Україну.

Олаф Шольц також наголосив, що НАТО і ЄС не розділені, як під час багатьох попередніх криз, а "більш єдині, ніж вони були протягом тривалого часу".

Раніше повідомлялось, що Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав путіна вивести війська з України.