Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Прикордонники виявили на кордоні з Росією десять пакетів з парашутами, - ВІДЕО

Товар намагалися незаконно перемістити з Росії в Україну
21 серпня в рамках проведення спеціальної прикордонної операції "Кордон-2019" прикордонники Сумського загону припинили спробу переміщення з Росії парашутів.
Прикордонники виявили на кордоні з Росією десять пакетів з парашутами, - ВІДЕО Фото:dpsu.gov.ua

Інформацію про можливе незаконне переправлення парашутів отримав дільничний інспектор. Незабаром, патрулюючи ділянку держкордону в районі населеного пункту Зноб-Трубчевське, прикордонний наряд виявив 10 пакетів. Вони розміщувалися неподалік від кордону, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"У них були парашути серії С-5К (рятувальні). Товар намагалися незаконно перемістити з Росії в Україну. Також під час огляду прилеглої території прикордонники спостерігали такі самі пакети на території суміжної держави", - відзначили в ДПСУ.

У цей час тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння протиправної діяльності. Також сповіщені взаємодіючі структури.

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба має план дій для Морської охорони в разі відкритого наступу Росії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 08 2019 10:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.