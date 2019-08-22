Прикордонники виявили на кордоні з Росією десять пакетів з парашутами, - ВІДЕО

Товар намагалися незаконно перемістити з Росії в Україну

21 серпня в рамках проведення спеціальної прикордонної операції "Кордон-2019" прикордонники Сумського загону припинили спробу переміщення з Росії парашутів.

Інформацію про можливе незаконне переправлення парашутів отримав дільничний інспектор. Незабаром, патрулюючи ділянку держкордону в районі населеного пункту Зноб-Трубчевське, прикордонний наряд виявив 10 пакетів. Вони розміщувалися неподалік від кордону, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"У них були парашути серії С-5К (рятувальні). Товар намагалися незаконно перемістити з Росії в Україну. Також під час огляду прилеглої території прикордонники спостерігали такі самі пакети на території суміжної держави", - відзначили в ДПСУ.

У цей час тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння протиправної діяльності. Також сповіщені взаємодіючі структури.

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба має план дій для Морської охорони в разі відкритого наступу Росії.