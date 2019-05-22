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"ПриватБанк" планує запустити функцію ідентифікації по обличчю

"ПриватБанк" у червні планує надати користувачам Privat24 можливість додавати в свій аккаунт фотографії з метою подальшої ідентифікації по обличчю
"ПриватБанк" тестує ідентифікацію клієнтів по обличчю з початку року.
"ПриватБанк" планує запустити функцію ідентифікації по обличчю Фото:unian.ua

Про це розповів керівник електронного бізнесу "ПриватБанку" Сергій Харітіч, ​​йдеться у "Європейська правда" з посиланням на Liga.net.

У січні банк проводив демонстрацію нових банкоматів, здатних упізнавати користувачів по FaceID. Але тестовий зразок тоді працював зі збоями. Камера неточно працювала, могла розпізнати обличчя іншої людини, що стоїть у черзі.

22 травня банк разом із Visa і онлайн-маркетплейсом Kasta запустив ідентифікацію по обличчю в пунктах видачі одягу. Для того, щоб скористатися сервісом, покупець повинен додати фотографію свого обличчя і банківську карту в додаток Kasta.

Як говорить Харітіч, ​​банк зараз веде переговори з іще декількома компаніями, щоб запустити у прив'язці до банківського сервісу можливість оплати по обличчю.

Нагадаємо, що Нацбанк і "ПриватБанк" виграли суд у Коломойського на 2,6 мільярдів. 

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22 05 2019 19:03
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