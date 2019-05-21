Нацбанк і "ПриватБанк" виграли суд у Коломойського на 2,6 мільярдів

Нацбанк і "ПриватБанк" виграли судову справу за позовами Нікопольського феросплавного заводу і кіпрської компанії Тровелко Холдінгз Лімітід

Нікопольськоий феросплавний завод і кіпрська компанія Тровелко Холдінгз Лімітідякі вимагали через суд звільнити їх від зобов’язань на суми 2,6 мільярди гривень і 143 мільйони гривень відповідно, по рефінансуванню, що НБУ видав "ПриватБанку".

"14 травня 2019 року Велика Палата Верховного Суду поставила крапку у справах №№ 910/16 744/17, 910/16 979/17 за позовами майнових поручителів, пов’язаних з колишніми власниками Приватбанку, за кредитами рефінансування, до НБУ та Приватбанку про зобов’язання регулятора списати кошти з кореспондентських рахунків банку на погашення заборгованості за рефінансуванням та зобов’язання ПриватБанку погасити заборгованість перед НБУ", — повідомив юрист НБУ, йдеться в "Європейська правда" з посиланням на "Новое Время".

Водночас Тровелко Холдінгз Лімітед у якості забезпечення боргів "ПриватБанку" по рефінансуванню передало в іпотеку для НБУ нерухомість вартістю 143,3 млн грн.

Метою вказаних позовів, яких всього було подано близько 30, є звільнення від відповідальності не лише юридичних осіб, пов’язаних із колишніми власниками банку, що передали належне їм майно у заставу НБУ, а й фінансового поручителя —Коломойського.

Зазначена категорія справ розглядалася судами всіх інстанцій починаючи з 2017 року.

"Зауважимо, що Господарський суд м. Києва та Київський апеляційний господарський суд спочатку задовольняли усі подібні позови і лише після того, як Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду висловив правову позицію на підтримку НБУ та Приватбанку і скасував попередні судові рішення, Північний апеляційний господарський суд також став на бік регулятора", — відзначили юристи НБУ.

Після чого, майнові поручителі, зважаючи на правові позиції апеляційного та касаційного судів, спробували оскаржити відповідні рішення звернувшись до Великої Палати Верховного Суду.

"Однак, і Велика Палата підтримала НБУ та Приватбанк, відмовивши у задоволенні касаційних скарг майнових поручителів, пов’язаних з колишніми власниками банку. З огляду на положення господарського процесуального законодавства правові позиції Верховного Суду є обов’язковими для судів усіх інстанцій у подібних спорах", — додали юристи.

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