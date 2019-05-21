Нацбанк і "ПриватБанк" виграли суд у Коломойського на 2,6 мільярдів
"14 травня 2019 року Велика Палата Верховного Суду поставила крапку у справах №№ 910/16 744/17, 910/16 979/17 за позовами майнових поручителів, пов’язаних з колишніми власниками Приватбанку, за кредитами рефінансування, до НБУ та Приватбанку про зобов’язання регулятора списати кошти з кореспондентських рахунків банку на погашення заборгованості за рефінансуванням та зобов’язання ПриватБанку погасити заборгованість перед НБУ", — повідомив юрист НБУ, йдеться в "Європейська правда" з посиланням на "Новое Время".
Водночас Тровелко Холдінгз Лімітед у якості забезпечення боргів "ПриватБанку" по рефінансуванню передало в іпотеку для НБУ нерухомість вартістю 143,3 млн грн.
Метою вказаних позовів, яких всього було подано близько 30, є звільнення від відповідальності не лише юридичних осіб, пов’язаних із колишніми власниками банку, що передали належне їм майно у заставу НБУ, а й фінансового поручителя —Коломойського.
Зазначена категорія справ розглядалася судами всіх інстанцій починаючи з 2017 року.
"Зауважимо, що Господарський суд м. Києва та Київський апеляційний господарський суд спочатку задовольняли усі подібні позови і лише після того, як Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду висловив правову позицію на підтримку НБУ та Приватбанку і скасував попередні судові рішення, Північний апеляційний господарський суд також став на бік регулятора", — відзначили юристи НБУ.
Після чого, майнові поручителі, зважаючи на правові позиції апеляційного та касаційного судів, спробували оскаржити відповідні рішення звернувшись до Великої Палати Верховного Суду.
"Однак, і Велика Палата підтримала НБУ та Приватбанк, відмовивши у задоволенні касаційних скарг майнових поручителів, пов’язаних з колишніми власниками банку. З огляду на положення господарського процесуального законодавства правові позиції Верховного Суду є обов’язковими для судів усіх інстанцій у подібних спорах", — додали юристи.
Нагадаємо, що майже всі судді Окружного адміністративного суду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію "Приватбанку", не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
Раніше Київський апеляційний суд відмовив Національному банку України у задоволенні апеляційної скарги щодо зняття арешту з активів компаній, пов’язаних з колишнім власником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським.
Напередодні Ігор Коломойський у інтерв'ю Bihus.Info заявив, що хоче, аби держава повернула йому "ПриватБанк" або отримати від держави "компенсацію" у розмірі щонайменше 2 мільярди доларів.
Додамо, що кредитний портфель "ПриватБанку", який класифікують як пов'язаний з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, станом на кінець 2018 року зріс до 209,45 мільярда гривень.
Раніше український олігарх Ігор Коломойський подав нові позови до Господарського суду Києва проти Національного банку і "ПриватБанку".
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