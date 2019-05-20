Уряд оскаржив скасування націоналізації "ПриватБанку"

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю втратили акцій, незаконною, тоді як "ПриватБанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди

Кабінет міністрів 16 травня 2019 року подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування націоналізації "ПриватБанку".

Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року скасував рішення про націоналізацію "ПриватБанку", а також рішення Національного банку про перелік пов'язаних осіб фінустанови. Про це повідомляє "Економічна правда".

Уряд 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "ПриватБанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї фінустанови.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю втратили акцій, незаконною, тоді як "ПриватБанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

Наразі сторони ведуть судові суперечки як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

одамо, що майже всі судді Окружного адміністративного суду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію "Приватбанку", не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.

Раніше Київський апеляційний суд відмовив Національному банку України у задоволенні апеляційної скарги щодо зняття арешту з активів компаній, пов’язаних з колишнім власником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським.

Напередодні Ігор Коломойський у інтерв'ю Bihus.Info заявив, що хоче, аби держава повернула йому "ПриватБанк" або отримати від держави "компенсацію" у розмірі щонайменше 2 мільярди доларів.

Нагадаємо, що кредитний портфель "ПриватБанку", який класифікують як пов'язаний з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, станом на кінець 2018 року зріс до 209,45 мільярда гривень.

Раніше український олігарх Ігор Коломойський подав нові позови до Господарського суду Києва проти Національного банку і "ПриватБанку".