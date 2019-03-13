"ПриватБанк" попередив клієнтів про новий вид шахрайства

"ПриватБанк" ніколи не організовував і не проводить в соцмережах або на інших інтернет-ресурсах вікторин або опитувань з виплатою грошових призів"

Шахраї проводять "призові опитування" у соцмережах і на шахрайських сайтах, де під приводом виплати грошових призів за відповіді на кілька простих запитань отримують доступ до особистих фінансових даних учасників і списують гроші з карток.

"ПриватБанк" ніколи не організовував і не проводить в соцмережах або на інших інтернет-ресурсах вікторин або опитувань з виплатою грошових призів. Якщо ви отримали пропозицію про участь у "призовому" опитуванні, переходити за посиланнями на сайт шахраїв або зазначати свої особисті дані не можна. Ви не тільки гарантовано втратите гроші через "комісію" за виграш, але й дасте шахраям можливість використовувати дані карток для крадіжки коштів", - повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу "ПриватБанку".

Служба безпеки "ПриватБанку" вживає необхідних заходів для блокування шахрайських ресурсів, рахунків і карток шахраїв.

"Якщо ви через необачність стали жертвою шахрайства, зв’яжіться з банком будь-яким зручним способом для вчинення необхідних кроків щодо безпеки карток, дані яких виявилися в руках шахраїв", - попередив банк.

Нагадаємо, що у Вінниці 38-річна жінка віддала уродженці Кіровоградської області 5 мільйонів гривень нібито за "зняття порчі".