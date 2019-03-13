"ПриватБанк" попередив клієнтів про новий вид шахрайства
"ПриватБанк" ніколи не організовував і не проводить в соцмережах або на інших інтернет-ресурсах вікторин або опитувань з виплатою грошових призів. Якщо ви отримали пропозицію про участь у "призовому" опитуванні, переходити за посиланнями на сайт шахраїв або зазначати свої особисті дані не можна. Ви не тільки гарантовано втратите гроші через "комісію" за виграш, але й дасте шахраям можливість використовувати дані карток для крадіжки коштів", - повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу "ПриватБанку".
Служба безпеки "ПриватБанку" вживає необхідних заходів для блокування шахрайських ресурсів, рахунків і карток шахраїв.
"Якщо ви через необачність стали жертвою шахрайства, зв’яжіться з банком будь-яким зручним способом для вчинення необхідних кроків щодо безпеки карток, дані яких виявилися в руках шахраїв", - попередив банк.
Нагадаємо, що у Вінниці 38-річна жінка віддала уродженці Кіровоградської області 5 мільйонів гривень нібито за "зняття порчі".
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