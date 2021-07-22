"ПриватБанк" попереджає про шахраїв, які прикриваються його брендом

Зловмисники обіцяють високий дохід за схемою, що нагадує фінансову піраміду

Державний "ПриватБанк" попереджає українців про шахрайський сайт, зареєстрований невідомими особами у США, який незаконно використовує логотип та айдентику банку.

Про це повідомила пресслужба "ПриватБанку", а також речник фінустанови Олег Серга, пише "Громадське".

Наголошується, що шахрайський сайт за доменом https://p-invest.site (на момент написання новини є недоступним) не має жодного відношення до банку.

За даними фахівців з кібербезпеки "ПриватБанку", цей ресурс є повністю шахрайський та використовує посилання на нереальні інвестиційні проєкти та компанії без їхньої згоди, а також незаконно використовує айдентику банку та інших юридичних осіб.

Так, зловмисники обіцяють високий дохід за схемою, що нагадує фінансову піраміду. Сайт має односторонній канал зв’язку і після заповнення форми оператор телефонує, щоб "дотиснути" людину.

Фото: Фейсбук Олег Серга

У "ПриватБанку" наголошують, що він ніколи не проводить призові опитування, розіграші та реєстрації на сторонніх сайтах із виплатою грошових винагород. Фінустанова звернулась до правоохоронців із заявою, щоб припинити діяльність шахраїв.

Нагадаємо, що шахраї ошукали українців на ₴2,5 мільйона під виглядом працевлаштування у ЄС