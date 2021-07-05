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Шахраї ошукали українців на ₴2,5 мільйона під виглядом працевлаштування у ЄС

До складу організованої групи, яка діяла упродовж чотирьох років, входило п’ятеро осіб
Поліцейські оголосили підозру організатору та членам угруповання за шахрайство під виглядом працевлаштування за кордоном, внаслідок якого громадянам завдано збитків на майже 2,5 мільйона гривень.
Шахраї ошукали українців на ₴2,5 мільйона під виглядом працевлаштування у ЄС Фото: biznesua.com.ua

Про це інформує Управління комунікації Національної поліції України, передає Укрінформ.

"До складу організованої групи, яка діяла упродовж чотирьох років, входило п’ятеро осіб - організатор, співорганізатор і троє "менеджерів". У злочинній діяльності зловмисники використовували дві "схеми", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у першому випадку створювалися підприємства, які оформлялися на підставних осіб, та отримувалася відповідна ліцензію на здійснення посередницької діяльності із працевлаштування за кордоном. У другому випадку використовувалися реквізити фірм, які мали відповідну ліцензію. Тож потерпілі не мали жодних сумнівів щодо легальності послуг працевлаштування, поінформували у відомстві.

Фото: Нацполіція

"За підробленими документами зловмисники оформляли договори, на підставі яких отримували гроші від потерпілих. Оголошення про вакансії на підприємствах країн Євросоюзу зловмисники розміщували на створеному ними сайті, а також на спеціальних інтернет-ресурсах", - зазначається у повідомленні.

Наразі усім членам злочинного угруповання оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

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07 05 2021 12:18
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