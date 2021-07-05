Шахраї ошукали українців на ₴2,5 мільйона під виглядом працевлаштування у ЄС
Про це інформує Управління комунікації Національної поліції України, передає Укрінформ.
"До складу організованої групи, яка діяла упродовж чотирьох років, входило п’ятеро осіб - організатор, співорганізатор і троє "менеджерів". У злочинній діяльності зловмисники використовували дві "схеми", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у першому випадку створювалися підприємства, які оформлялися на підставних осіб, та отримувалася відповідна ліцензію на здійснення посередницької діяльності із працевлаштування за кордоном. У другому випадку використовувалися реквізити фірм, які мали відповідну ліцензію. Тож потерпілі не мали жодних сумнівів щодо легальності послуг працевлаштування, поінформували у відомстві.
Фото: Нацполіція
"За підробленими документами зловмисники оформляли договори, на підставі яких отримували гроші від потерпілих. Оголошення про вакансії на підприємствах країн Євросоюзу зловмисники розміщували на створеному ними сайті, а також на спеціальних інтернет-ресурсах", - зазначається у повідомленні.
Наразі усім членам злочинного угруповання оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
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