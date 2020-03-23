Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Пункти пропуску, де можна перетнути кордон автотранспортом

"Зважаючи, що Україна та сусідні країни ввели обмеження щодо перетинання державного кордону, надаємо перелік пунктів пропуску, які функціонують з боку України та суміжних країн"
Державна прикордонна служба надає перелік пунктів пропуску, які функціонують з боку України та суміжних країн та де можна перетнути кордон автотранспортом.
Пункти пропуску, де можна перетнути кордон автотранспортом Фото: ukrinform.ua

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УКРІНФОРМ.

"Зважаючи, що Україна та сусідні країни ввели обмеження щодо перетинання державного кордону, надаємо перелік пунктів пропуску, які функціонують з боку України та суміжних країн", - йдеться у повідомленні.

Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю:

у Чернігівській області: «Сеньківка- Веселівка», «Нові Яриловичі-Нова Гута» «Славутич-Комарин»; у Київській області: «Вільча-Олександрівка»; у Житомирській області: «Виступовичі-Нова Рудня»; у Рівненській області: «Городище-Верхній Теребежів», «Прикладники-Невель»; у Волинській області: «Дольськ-Мохро», «Доманове-Мокрани», «Пулемець-Томашівка».

На кордоні з Польщею: у Львівській області: «Рава-Руська-Гребенне» та «Краковець-Корчова»; у Волинській області: «Ягодин-Дорохуськ».

На кордоні зі Словаччиною: у Закарпатській області: «Малий Березний-Убля», «Ужгород-Вишнє-Нємецьке».

На кордоні з Угорщиною: у Закарпатській області: «Лужанка-Берегшурань», «Вилок-Тісабеч», «Косино-Барабаш», «Дзвінкове-Лонья» та «Чоп (Тиса)-Захонь».

На кордоні з Румунією: у Закарпатські області: «Дякове-Халмеу»; у Чернівецькій області: «Порубне-Сірет».

На кордоні з Молдовою: у Одеській області: «Паланка-Маяки-Удобне», «Старокозаче-Тудора», «Рені-Джюрджюлешть», «Табаки-Мирне»; у Вінницькій області: «Могилів-Подільський-Отач»; у Чернівецькій області: «Россошани-Брічень», «Мамалига-Крива».

На кордоні з Росією: у Харківській області: «Чугунівка-Вериговка», «Плетенівка-Шебекіно», «Гоптівка-Нехотєєвка»; у Сумській області: «Велика Писарівка-Грайворон», «Юнаківка-Суджа», «Бачівськ-Троєбортне»,«Катеринівка-Крупець»; у Чернігівській області: «Грем‘яч-Погар», «Сеньківка-Нові Юрковичі»; у Луганській області «Мілове-Чертково», «Просяне-Бугайовка», «Танюшівка-Ровеньки».

У ДПСУ звертають увагу, що задля недопущення поширення захворюваності на Covid-19 Україна та більшість сусідніх країн обмежили в’їзд на свою територію іноземців.

Нагадаємо, що лікування від коронавірусу за кордоном наразі проходять 18 громадян України, на карантині перебувають 155 наших співвітчизників, шестеро українців одужали.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 03 2020 17:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Рекомендації для громадян щодо коронавірусу 2019-nCoV

Рекомендації для громадян щодо коронавірусу 2019-nCoV

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.