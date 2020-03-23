За кордоном лікуються 18 українців із коронавірусом - МЗС

Три громадянки України померли за кордоном від коронавірусу

Лікування від коронавірусу за кордоном наразі проходять 18 громадян України, на карантині перебувають 155 наших співвітчизників, шестеро українців одужали.

Такі дані станом на 10 год. 23 березня оприлюднив у Facebook Оперативний штаб МЗС для захисту українців за кордоном у зв'язку з поширенням коронавірусу, передає УКРІНФОРМ.

Зокрема, лікування у Німеччині проходять 5, в Домініканській Республіці – 4, Італії, Польщі та ОАЕ – по 2, в Іспанії, Нідерландах та на Сейшельських островах - по 1 українцю.

При цьому 6 громадян України, інфікованих коронавірусом, одужали: четверо в Японії і по одному - в Італії та Польщі.

На карантині за кордоном перебуває 155 громадян України, зокрема, у Польщі 105, у Бразилії – 16, у В’єтнамі – 8, у ФРН – 7, Йорданії – 4, ОАЕ – 3, у Молдові і США – по двоє і в Катарі, Кубі, Румунії та Чорногорії – по 1.

Три громадянки України померли за кордоном від коронавірусу.

За даними МЗС, 70 177 наших співгромадян повернулися в Україну за сприяння дипустанов.

Нагадаємо, що Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко заявив, що чинний міністр охорони здоров'я Ілля Ємець йде у відставку.