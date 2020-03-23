За кордоном лікуються 18 українців із коронавірусом - МЗС
Такі дані станом на 10 год. 23 березня оприлюднив у Facebook Оперативний штаб МЗС для захисту українців за кордоном у зв'язку з поширенням коронавірусу, передає УКРІНФОРМ.
Зокрема, лікування у Німеччині проходять 5, в Домініканській Республіці – 4, Італії, Польщі та ОАЕ – по 2, в Іспанії, Нідерландах та на Сейшельських островах - по 1 українцю.
При цьому 6 громадян України, інфікованих коронавірусом, одужали: четверо в Японії і по одному - в Італії та Польщі.
На карантині за кордоном перебуває 155 громадян України, зокрема, у Польщі 105, у Бразилії – 16, у В’єтнамі – 8, у ФРН – 7, Йорданії – 4, ОАЕ – 3, у Молдові і США – по двоє і в Катарі, Кубі, Румунії та Чорногорії – по 1.
Три громадянки України померли за кордоном від коронавірусу.
За даними МЗС, 70 177 наших співгромадян повернулися в Україну за сприяння дипустанов.
Нагадаємо, що Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко заявив, що чинний міністр охорони здоров'я Ілля Ємець йде у відставку.
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