Міністр охорони здоров'я Ємець йде у відставку

Ілля Ємець вже вдруге очолив Міністерство охорони здоров'я, вперше він обіймав цю посаду за часів правління Януковича. Ємець входив до складу робочої групи, яка аналізувала хід реформи української медицини Уляни Супрун. Уряд підтримав кандидатуру Іллі Ємця на пост очільника Міністерства охорони здоров'я 4 березня 2020 року

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко заявив, що чинний міністр охорони здоров'я Ілля Ємець йде у відставку.

Про це Гончаренко повідомив у Телеграм-каналі, передає 24 КАНАЛ.

Гончаренко не вказав причин звільнення чи інших деталей.

У коментарі для 24 каналу речник МОЗ Артем Дехтяренко зазначив, що не володіє інформацією про можливу відставку Іллі Ємця.

"З цього приводу наразі в мене ніякої інформації немає. Ми працюємо в посиленому режимі так само, як і працювали раніше",– прокоментував Дехтяренко в коментарі для 24 каналу.

Втім, про ймовірну відставку Ємця заявив ще один депутат – Олександр Дубінський.

"Сьогодні міністр охорони здоров'я Ємець заявить про відставку. Курйозна історія з подробицями – через годину на моєму Ютуб-каналі",– повідомив Дубінський.

Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив, що Україна переходить до другого етапу боротьби з коронавірусом. Він полягає у боротьбі з коронавірусом не лише запобіганню поширенню епідемії, а й безпосередньому лікаванню хвороби.