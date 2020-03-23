Міністр охорони здоров'я Ємець йде у відставку
Про це Гончаренко повідомив у Телеграм-каналі, передає 24 КАНАЛ.
Гончаренко не вказав причин звільнення чи інших деталей.
У коментарі для 24 каналу речник МОЗ Артем Дехтяренко зазначив, що не володіє інформацією про можливу відставку Іллі Ємця.
"З цього приводу наразі в мене ніякої інформації немає. Ми працюємо в посиленому режимі так само, як і працювали раніше",– прокоментував Дехтяренко в коментарі для 24 каналу.
Втім, про ймовірну відставку Ємця заявив ще один депутат – Олександр Дубінський.
"Сьогодні міністр охорони здоров'я Ємець заявить про відставку. Курйозна історія з подробицями – через годину на моєму Ютуб-каналі",– повідомив Дубінський.
Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив, що Україна переходить до другого етапу боротьби з коронавірусом. Він полягає у боротьбі з коронавірусом не лише запобіганню поширенню епідемії, а й безпосередньому лікаванню хвороби.
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