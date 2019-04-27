Путін хоче подискутувати з Зеленським про Донбас

"І те, й інше є ключовою частиною змісту Мінських угод. А як можна без виконання Мінських угод вирішувати проблему "ЛНР"-"ДНР"?"

Президент РФ Володимир Путін хотів би обговорити з переможцем президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським питання врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Якщо у нас колись буде зустріч, почнуться якісь переговори, чого я не виключаю, то ми, перш за все, повинні будемо говорити про те, як закінчити конфлікт на південному сході України. А тут, на мій погляд, є тільки один спосіб - це виконання Мінських угод", - сказав Путін, інформує "Українська правда".

При цьому він висловив жаль, що ще перед виборами Зеленський заявив, що не збирається підписувати указ про амністію і не згоден надати територіям ОРДЛО особливий статус.

"І те, й інше є ключовою частиною змісту Мінських угод. А як можна без виконання Мінських угод вирішувати проблему "ЛНР"-"ДНР"? Я б із задоволенням поставив йому ці питання і подискутував на ці теми", - заявив Путін.

Він констатував, що за Зеленського проголосувала велика кількість українських громадян.

"На мій погляд, перш за все, люди очікують від майбутнього політичного керівництва України вирішення саме цих питань. Всім набрид цей конфлікт, всі втомилися від нього. І всі чекають від нового політичного керівництва, в тому числі від майбутнього президента, вирішення цих завдань", - вважає президент РФ.

"Але якщо вже з порога майбутній президент заявляє про те, що він не збирається виконувати Мінські угоди – а як тоді він збирається вирішувати цю проблему? Я б із задоволенням подискутував з ним на цю тему, хотілося б зрозуміти його позицію", - додав Путін.

Додамо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ думає над наданням російського громадянства за спрощеною процедурою всім українцям, а не лише жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 24 квітня підписав указ, згідно з яким мешканці окремих районів Донецької і Луганської областей мають право звернутися із заявами про прийняття у громадянство РФ за спрощеною процедурою.

Постійне представництво України при ООН звернулося до Ради Безпеки ООН щодо указу Путіна про спрощення видачі російських паспортів на тимчасово окупованому Донбасі.

Постійний представник України при ООН звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря А.Гутерріша та держав-членів ООН та поінформував їх про позицію України.

Заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони України Сергій Кривонос не виключив, що РНБО може зібратися після засідання Ради Безпеки ООН.