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Путін не вітатиме Зеленського з початком президентства, - Пєсков

"Я не повинен це розкривати. Перші успіхи будуть очевидні, якщо вони будуть, ми з вами їх побачимо неозброєним оком"
Президент РФ Володимир Путін не планує вітати Володимира Зеленського після його вступу на пост президента України.
Путін не вітатиме Зеленського з початком президентства, - Пєсков

"Президент Путін вітатиме президента Зеленського з першими успіхами в справі врегулювання конфлікту на південному сході України, а також з першими успіхами в справі нормалізації російсько-українських відносин", - заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков журналістам, інформує "Громадське".

На запитання, коли це може статися, він відповів: "Я не повинен це розкривати. Перші успіхи будуть очевидні, якщо вони будуть, ми з вами їх побачимо неозброєним оком".

Додамо, Президент України Володимир Зеленський взяв участь у представленні командувачів видів Збройних Сил України та керівників силових відомств.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що його перше завдання на цій посаді - це припинення бойових дій на Донбасі.

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20 05 2019 14:28
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