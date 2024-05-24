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путін почав жорстку зачистку Міноборони рф – ЗМІ

24 травня 2024, 21:12
путін почав жорстку зачистку Міноборони рф – ЗМІ
москва міноборони рф
Затримання і арешт кількох високопоставлених генералів Міноборони рф після відставки міністра оборони Сергія Шойгу - це лише початок великої "зачистки", в межах якої буде заарештовано сотні людей.

Про це розповіли джерела видання The Moscow Times.

Видання наводять слова генералів, які вказують, що репресії санкціонував особисто путін. 

Інформацію журналістам підтвердили два чиновники з уряду рф: два близьких до кремля співрозмовника і джерело, яке близьке до Міноборони. 

"Йде жорстка зачистка. ФСБ зачищає команду Шойгу. Це очікуваний процес. Силовики отримали дозвіл на самій горі. До завершення чисток ще далеко. На нас чекають нові арешти", - сказали джерела на умовах анонімності.

Вони додають, що розслідування корупції" в Міноборони почалося в кінці квітня, коли Шойгу ще був міністром, а після його звільнення було заарештовано п'ятьох високопоставлених офіцерів, яких звинуватили в корупції.

Наразі у будівлі Міноборони представників спецслужб, які ведуть розслідування, вже більше, ніж самих військових, тому заарештованих скоро стане значно більше - мовиться про "сотні людей".

За словами російського чиновника, матеріалів про корупційні схеми в Міноборони завжди "була купа", і навіть заводилися кримінальні справи. А

Проет поки Шойгу був міністром, слідство не просувалося. Тепер же, як стверджують джерела, спецслужби хочуть "спихнути на армію" провину за провали війни в Україні.

Нагадаємо, що 12 травня путін зняв Шойгу з посади міністра оборони рф

Але при цьому кремль приховує справжні причини звільнень керівництва Міноборони рф.

 

Путінміноборони рфзачистка

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