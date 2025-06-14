путін співчуває Ірану і засуджує дії Ізраїлю

За його словами, такі атаки "порушують статут ООН".

Президент рф Володимир путін зателефонував президенту Ірану Масуду Пезешкіану та прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу через удари Ізраїлю по Ірану.

Про це оголосили у пресслужбі путіна.

Під час розмови з іранський президентом глава кремля висловив співчуття керівництву і народу Ірану "у зв'язку з численними людськими жертвами, зокрема серед мирних жителів".

Крім того, путін, якого МКС у Гаазі вважає винним у воєнних злочинах, "засудив дії Ізраїлю, зроблені в порушення Статуту ООН і міжнародного права".

Також він заявив, що росія "сприятиме деескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем".

Під час розмови з Нетаньягу він говорив про "важливість повернення до переговорного процесу" і заявив про готовність надати посередницькі послуги.

Зранку ми писали, що Іран випустив 150 ракет по Ізраїлю.

А зранку п’ятниці повідомляли, що Ізраїль завдав ударів по Ірану.