Путін уперше прокоментував вибух на російському полігоні під Сєвєродвінським

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що "немає ніякої загрози" радіаційного зараження після вибуху на військовому полігоні в закритій акваторії Білого моря під Сєвєродвінським, унаслідок якого загинули щонайменше п'ять людей.

Російський лідер заявив про це через 11 днів після інциденту, повідомляє Reuters.

Виступаючи напередодні переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном, Путін сказав, що російська влада вживає всіх необхідних заходів і немає ніякого ризику підвищення рівня радіації.

За його словами, усі постраждалі і загиблі унаслідок вибуху отримають державні нагороди.

Нагадаємо, що вранці 8 серпня 2019 року екстрені служби міста Сєвєродвінська Архангельської області зафіксували різке підвищення радіаційного фону. Через кілька годин з'явилися повідомлення, що на морському військовому полігоні поряд з селом Ньонокса в 30 км від Сєвєродвінська, де проживає 190 тисяч осіб, стався вибух під час випробувань рідинного ракетного двигуна.

Практично відразу Міністерство оборони Росії виступило з заявою, в якій ішлолося, що "після НП ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон в нормі". Проте військові закрили для судноплавства ділянку Білого моря поруч з полігоном.

У той же час жителі Архангельської області почали активно скуповувати в аптеках йод і йодовмісні препарати, щоб захистити організм від можливого впливу радіації.

Видання Reuters повідомило, що вибух на полігоні в РФ міг статися через випробування ракети з ядерною установкою.

Крім того, про це заявив президент США Дональд Трамп.