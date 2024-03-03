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ПОЛІТИКА

путін веде проти нас "інформаційну війну" – міністр оборони ФРН

03 березня 2024, 19:23
путін веде проти нас
Коментар очільника оборонного відомства пролунав після заяв про некомпетентність генералітету і здатність уряду зберігати таємні дані.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає "гібридною атакою" публікацію перехопленої розмови німецьких військових. Так він прокоментував перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. У цій розмові військові обговорюють постачання ракет Taurus в Україну та говорять про те, що Україна може використати крилаті ракети для атаки на Кримський міст.

Очільник міністерства повідомив, що доручив провести термінове внутрішнє розслідування інциденту та зясувати те, чому був порушений протокол захисту.

Про це повідомляє Bild.

На думку міністра треба встановити чи можна було взагалі користуватись у цій ситуації таким засобом як WebEx.

За повідомленням, Пісторіус не виключив відповідні кадрові зміни, але не назвав чи будуть вони застосовані, оскільки невідомо результатів розслідування. "Я чекаю звіту контррозвідки" – зазначив очільник оборонного відомства. також він не має інформації про те, чи було це одноразове або постійне прослуховування розмов офіцерів Бундесверу та наскільки масштабною є проблема.

На думку керівника міністерства оборони Німеччини, оприлюднення секретних розмов пролунали недаремно саме зараз, оскільки кремль має чимало проблем само на цьому тижні, включно із критичними для стабільності російської влади подій з похоронами опозиційного політика та викриття щодо розшукуваного німецькими правоохоронцями шпигуна і злодія екс-менеджера фінансової піраміди Wirecard Яна Марсалека.

Міністр оборони ФРН закликав не піддаватися на "хитрощі путіна" та не брати участь у дезінформаційній гібридній атаці.

Водночас сьогодні, опозиційні німецькі політичні сили запропонували провести парламентське розслідування щодо витоку інформації про наміри і засоби яким володіють у Бундесвері. політики від опозиційного уряду партій вважають, що всі, хто причетний до відповідної інформації мають пройти додаткову перевірку та навчання щодо користування захищеними каналами зв'язку. також варто приділити увагу переоцінці ризиків щодо використання секретної інформації.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав витік "дуже серйозною справою". "Інцидент буде розслідувано дуже ретельно, дуже інтенсивно і дуже швидко", — пообіцяв Шольц, перебуваючи з візитом у Римі. Представник міністерства оборони Німеччини підтвердив CNN, що запис є автентичним.

НімеччинаПісторіусTaurus

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