Путін застеріг Зеленського від "переслідування опозиції" і Медведчука

"Ризикують наступити на ті самі граблі, що і Порошенко"

Російський президент назвав партію ОПЗЖ "парламентською опозицією, яка має за собою довіру значної кількості виборців, що підтверджено під час демократичних виборів".

"Якщо сьогоднішня влада почне переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде... Було б дивно, якби почалося якесь закручування гайок... Вони не бігають по площах, не вимагають неможливого, вони працюють у рамках Конституції України, в рамках чинного закону. І на мій погляд, було б великою помилкою, якби робилися спроби заважати реалізації їхніх конституційних прав", - додав Путін, інформує "Цензор.Нет".

Президент РФ також зазначив, що не бачив заяви Зеленського про іноземне фінансування "ОПЗЖ".

"Якщо така заява була, це означає, що діюча сьогодні влада в Києві ризикує наступити на ті самі граблі, на які наступало і колишнє українське керівництво в особі колишнього президента пана Порошенка".

Нагадаємо, що 31 серпня в інтерв'ю телеканалу "1+1" Зеленський заявив, що проросійська партія Медведчука "Опозиційна платформа - За життя" фінансується готівковими грошима з-за кордону. "Це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться", - сказав тоді президент.

На початку серпня вийшло розслідування The Insider, Bellingcat і BuzzFeed, яке стосується фінансування проросійської партії "Ліга Півночі" в Італії. У ньому говориться, що радники лідера цієї партії Маттео Сальвіні регулярно літають до Москви і іноді повертаються звідти приватними літаками. Журналісти натякали, що цими літаками з РФ в Італію возять готівку.

На початку серпня вийшло спільне розслідування The Insider, Bellingcat і BuzzFeed, яке стосується фінансування проросійської партії "Ліга Півночі" в Італії. У ньому говориться, що радники лідера цієї партії Маттео Сальвіні регулярно літають до Москви й іноді повертаються звідти на приватних літаках.

Журналісти натякали, що цими літаками з Росії до Італії возять готівку.

Медведчук до недавнього часу був єдиною людиною в Україні, якій дозволяли літати в Москву в обхід заборони на пряме авіасполучення. Ці польоти були остаточно заборонені тільки навесні 2019 року, після того як Медведчук почав возити із собою інших проросійських політиків для публічних зустрічей з лідерами РФ.

2019 року Віктор Медведчук став депутатом Верховної Ради.