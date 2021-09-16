Путін заявив, що в його оточенні десятки COVID-хворих

Ви знаєте, що, на жаль, змушений був в останню мить скасувати свій візит до Душанбе, мені дуже шкода. Але це пов'язано з тим, що в найближчому оточенні, як ви знаєте, виявлено випадки захворювання коронавірусом, це не один, не два, - кілька десятків людей. І тепер доводиться протягом кількох днів дотримуватися режиму самоізоляції

Президент РФ Володимир Путін заявив, що в його оточенні десятки людей заразилися коронавірусом.

Про це він сказав, беручи участь у відеоконференції на саміті ОДКБ, який проходить у Душанбе, передає Інтерфакс.

"Ви знаєте, що, на жаль, змушений був в останню мить скасувати свій візит до Душанбе, мені дуже шкода. Але це пов'язано з тим, що в найближчому оточенні, як ви знаєте, виявлено випадки захворювання коронавірусом, це не один, не два, - кілька десятків людей. І тепер доводиться протягом кількох днів дотримуватися режиму самоізоляції", - сказав Путін.

Як повідомлялося, 14 вересня Путін повідомив, що у зв'язку з великою кількістю випадків коронавірусу в його оточенні він змушений дотримуватися режиму самоізоляції.

У березні цього року президент РФ зробив щеплення від коронавірусу. Влітку він повідомив, що прищепився російською вакциною "Спутник V".

За даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 16 вересня зафіксовано 2