НОВИНИПрезидент РФ Володимир Путін заявив, що в його оточенні десятки людей заразилися коронавірусом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін заявив, що в його оточенні десятки COVID-хворих
Ви знаєте, що, на жаль, змушений був в останню мить скасувати свій візит до Душанбе, мені дуже шкода. Але це пов'язано з тим, що в найближчому оточенні, як ви знаєте, виявлено випадки захворювання коронавірусом, це не один, не два, - кілька десятків людей. І тепер доводиться протягом кількох днів дотримуватися режиму самоізоляції
Фото: з вільного доступу
Про це він сказав, беручи участь у відеоконференції на саміті ОДКБ, який проходить у Душанбе, передає Інтерфакс.
"Ви знаєте, що, на жаль, змушений був в останню мить скасувати свій візит до Душанбе, мені дуже шкода. Але це пов'язано з тим, що в найближчому оточенні, як ви знаєте, виявлено випадки захворювання коронавірусом, це не один, не два, - кілька десятків людей. І тепер доводиться протягом кількох днів дотримуватися режиму самоізоляції", - сказав Путін.
Як повідомлялося, 14 вересня Путін повідомив, що у зв'язку з великою кількістю випадків коронавірусу в його оточенні він змушений дотримуватися режиму самоізоляції.
У березні цього року президент РФ зробив щеплення від коронавірусу. Влітку він повідомив, що прищепився російською вакциною "Спутник V".
За даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 16 вересня зафіксовано 2
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