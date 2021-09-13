У світі зафіксували понад 225,4 мільйона випадків коронавірусу Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (41 853 362), Індія (33 263 542), Бразилія (20 999 779)

У світі станом на ранок 13 вересня зафіксовано понад 225,4 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 202 мільйони осіб.

Фото: CTK Photo

Про це свідчать дані сайту Worldometer. Згідно з цими даними, у світі виявлено 225 478 803 випадки COVID-19, зокрема 4 644 176 летальних, одужали 202 057 901 особа. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (41 853 362), Індія (33 263 542), Бразилія (20 999 779). Коронавірус зафіксували у 221 країні та території. Україна посідає 18-е місце у загальній статистиці. Як повідомлялося, варіант коронавірусу B.1.617.2, який уперше виявили в Індії і який Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) маркує як Delta, зафіксований щонайменше у 174 країнах і територіях. Читайте також: МОЗ закликало МВС та СБУ посилити контроль за можливими підробленнями "ковідних" сертифікатів

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