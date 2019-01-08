П'ять країн ЄС приймуть понад сотню мігрантів з італійського корабля
Мігрантів врятували у Середземному морі минулого тижня і підібрали на судно італійської берегової охорони "Грегоретті", яке вже кілька днів провело біля берегів Сицилії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Пасажирам на борту не дозволяли зійти на берег. Їх мали випустити лише після того, як європейські країни погодяться їх прийняти.
Міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіни заявив у середу, що дозволить зійти на берег 116 мігрантам, оскільки Німеччина, Португалія, Франція, Люксембург і Ірландія погодилися прийняти більшість із них. Він сказав, що декого з мігрантів розмістять у себе італійські єпископи.
Нагадаємо, що захоплені ФСБ Росії в Керченскій протоці українські військові катери зникли з акваторії стоянки судів "Генмол" в Керчі.
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