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П'ять країн ЄС приймуть понад сотню мігрантів з італійського корабля

Пасажирам на борту не дозволяли зійти на берег. Їх мали випустити лише після того, як європейські країни погодяться їх прийняти
5 країн ЄС погодилися прийняти врятованих мігрантів, які очікують на кораблі італійської берегової охорони біля Сицилії.
П Фото: afp.com

Мігрантів врятували у Середземному морі минулого тижня і підібрали на судно італійської берегової охорони "Грегоретті", яке вже кілька днів провело біля берегів Сицилії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Пасажирам на борту не дозволяли зійти на берег. Їх мали випустити лише після того, як європейські країни погодяться їх прийняти.

Міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіни заявив у середу, що дозволить зійти на берег 116 мігрантам, оскільки Німеччина, Португалія, Франція, Люксембург і Ірландія погодилися прийняти більшість із них. Він сказав, що декого з мігрантів розмістять у себе італійські єпископи.

Нагадаємо, що захоплені ФСБ Росії в Керченскій протоці українські військові катери зникли з акваторії стоянки судів "Генмол" в Керчі.

 

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