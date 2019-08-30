П'ятирічний хлопчик з протипоказаннями до вакцинації помер від кору
"П'ятирічний хлопчик, який не був вакцинований через протипоказання, не зміг перемогти хворобу. У родині померлого спочатку захворів його старший брат, який також не був вакцинований, але не мав жодних протипоказань", - повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ.
ЦОЗ висловив співчуття рідним і нагадав про критичну необхідність формувати колективний імунітет на рівні не менш ніж 95%, щоб захищати тих, хто не може отримати щеплення через супутні стани.
З початку спалаху кір забрав життя 40 осіб. Усього в Україні перехворіло понад 115 тисяч осіб.
Кір - це одне з найзаразніших захворювань, відомих у світі, і одна з головних причин дитячої смертності. Інкубаційний період кору (тобто період, коли симптоми ще не проявляються) становить 6-21 день. Потім з'являються такі симптоми, як висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення), пронос і блювота. На 4-5 день хвороби з'являється червоний висип, який починається зі шкіри голови і обличчя, а потім поширюється на все тіло. Хвороба із симптомами триває до 4 тижнів і більше.
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