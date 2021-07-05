П’ятий зліт над Марсом: у NASA ускладнили завдання для гелікоптера

Так, спочатку він підніметься на висоту 5 метрів і відлетить на 129 метрів у напрямку на південь по тому ж маршруту, що й під час свого четвертого польоту.

Фото: NASA

Втім, назад вертоліт не полетить, а "підніметься на нову рекордну висоту - 10 метрів, з якої зможе зробити кольорові (а також чорно-білі) світлини місцевості".

У NASA зазначили, що в цілому гелікоптер Ingenuity проведе в польоті 110 секунд, а п’ятий політ стане першою мандрівкою пристрою в одному напрямку.

За словами фахівців агентства, рішення не повертати гелікоптер на стару базу спричинене бажанням перевірити, як ця нова технологія зможе допомогти іншим дослідницьким місіям на Марсі, зокрема, марсоходу Perseverance.

"Ми полетимо на нову базу, тому що в тому напрямку рухається Perseverance, і якщо хочемо продовжувати показувати те, що можна зробити з висоти польоту, то нам треба слідувати за марсоходом", - зазначили в NASA.