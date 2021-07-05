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П’ятий зліт над Марсом: у NASA ускладнили завдання для гелікоптера

Гелікоптер підніметься на нову рекордну висоту - 10 метрів, з якої зможе зробити світлини місцевості
Безпілотний гелікоптер NASA с 7 травня здійснить свій п’ятий випробувальний політ для зйомки місцевості на Марсі.
П’ятий зліт над Марсом: у NASA ускладнили завдання для гелікоптера Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національне агентство США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

 

«П’ятий політ Ingenuity запланований на п’ятницю, 7 травня. Як завжди (принаймні, до цього часу), ми націлені підняти вертоліт о 12:33 за місцевим часом на Марсі (15:26 за східним часом (EST) (22:26 за Києвом – ред.), а дані отримаємо о 19:31 за східним часом (EST) (2:31 за Києвом – ред.)», - написали в NASA.

У відомстві зазначили, що вирішили ускладнити завдання для гелікоптера.

Відео: NASA

Так, спочатку він підніметься на висоту 5 метрів і відлетить на 129 метрів у напрямку на південь по тому ж маршруту, що й під час свого четвертого польоту.

Фото: NASA

Втім, назад вертоліт не полетить, а "підніметься на нову рекордну висоту - 10 метрів, з якої зможе зробити кольорові (а також чорно-білі) світлини місцевості".

У NASA зазначили, що в цілому гелікоптер Ingenuity проведе в польоті 110 секунд, а п’ятий політ стане першою мандрівкою пристрою в одному напрямку.

За словами фахівців агентства, рішення не повертати гелікоптер на стару базу спричинене бажанням перевірити, як ця нова технологія зможе допомогти іншим дослідницьким місіям на Марсі, зокрема, марсоходу Perseverance.

"Ми полетимо на нову базу, тому що в тому напрямку рухається Perseverance, і якщо хочемо продовжувати показувати те, що можна зробити з висоти польоту, то нам треба слідувати за марсоходом", - зазначили в NASA.

Нагадаємо, що марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance (Наполегливість), який 18 лютого здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса, надіслав на Землю своє перше відео.

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07 05 2021 16:34
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