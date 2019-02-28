Рада доручила розслідувати розкрадання в оборонній сфері чинній ТСК

Проект постанови № 10104 подали очільники фракцій "Народний фронт" Максим Бурбак і "Блок Петра Порошенка" - Артур Герасимов. За документ проголосували 229 нардепів.

Онлайн-трансляцію вів канал "Рада".

Депутати поширили повноваження ТСК на проведення розслідування відомостей про порушення при закупівлях в оборонній сфері, зокрема у 2018–2019 роках.

Відповідно до проекту постанови, ТСК має провести публічне засідання разом із представниками Генпрокуратури, САП, НАБУ, Міноборони, державного концерну "Укроборонпром" та іншими посадовцями щодо розслідування оприлюднених фактів зловживань в оборонній сфері.

Верховна Рада зі свого боку має якомога швидше заслухати звіт ТСК про виконану роботу.

Членам оборонного, антикорупційного та комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендували взяти участь у роботі ТСК.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Олег Гладковський попросив правоохоронні органи перевірити оприлюднені у журналістському розслідуванні проекту Bihus.Info дані про незаконні оборудки при закупівлях в армії за участю його сина Ігоря.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.