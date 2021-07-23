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Рада може зробити податки на гральний бізнес найнижчими у Європі

Депутати хочуть зменшити плату за ліцензії на гральний бізнес та звільнити від оподаткування виграші на суму до 48 тис грн
У разі ухвалення законопроєкту 2713-д у цілому депутати можуть зробити оподаткування грального бізнесу в Україні одним із найнижчих у Європі, та водночас зменшити плати за ліцензії.
Рада може зробити податки на гральний бізнес найнижчими у Європі Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у матеріалі "Економічної Правди".

Гральні заклади в Україні сплачують три групи податків. Перше - це спеціальний податок на бізнес. У Європі це GGR (gross gaming revenue), або різниця між отриманими ставками і виплаченими виграшами). В Україні спецподаток є податком на простий дохід, тобто звичайна сума надходжень від зроблених гравцями ставок. 

Друга група - це загальні податки, тобто ПДВ або податок на прибуток підприємств. Третя - це податки з виграшів.

Наразі Україна за податковим навантаженням на гральний бізнес знаходиться позаду своїх західних сусідів. Так, ставка податку на дохід в Україні становить 30% доходу, отриманого від організації лотерей. Букмекери сплачують 18%, а з гральних автоматів до бюджету йде 10%.

Водночас, у світі податкови набагато вище. У Франції податок на GGR (gross gaming revenue, різниця між отриманими ставками і виплаченими виграшами) становить 83,5%, у Німеччині та Люксембурзі - 80%, у Данії - 75%.

Та у разі ухвалення депутатами законопроєкту 2713-д у цілому, заклади та організатори сплачуватимуть 10% податку на дохід, що зробить податкове навантаження одним із найнижчих у Європі. 

Фото: Економічна правда

Крім того, депутати хочуть зменшити плату за ліцензії на гральний бізнес та звільнити від оподаткування виграші на суму до 48 тис грн. 

Нагадаємо, що надходження до держбюджету від оплати ліцензій операторами грального ринку з початку року склали близько 900 млн грн, однак податкових надходжень від грального бізнесу в цьому році не було і до кінця цього року вже й не буде.

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23 07 2021 17:30
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