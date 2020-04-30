Рада попередньо підтримала звільнення ФОПів від ЄСВ за травень 2020 року
Відповідний закон Рада ухвалила у першому читанні 30 квітня. Для того, аби він набрав чинності, за законопроєкт мають проголосувати у другому читанні, передає "Громадське".
Законопроєктом пропонують продовжити до 31 травня термін звільнення фізичних осіб-підприємців від сплати ЄСВ за себе. Це означає, що за другий квартал 2020 року ФОПам потрібно буде заплатити ЄСВ лише за 1 місяць — за червень 2020 року.
Законопроєктом також продовжується термін мораторію на перевірки бізнесу.
Депутати відмовилися голосувати за закон в цілому, однак скоротили термін подання правок до нього. Це дозволить розглянути цей законопроєкт у другому читанні швидше.
Раніше Рада підтримала звільнення від оподаткування єдиним соціальним внеском всіх ФОПів за березень та квітень 2020 року, за несплату ЄСВ за цей період не штрафуватимуть.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Сервіс Дія: що це таке, які послуги доступні та де завантажити
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?