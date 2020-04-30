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Рада попередньо підтримала звільнення ФОПів від ЄСВ за травень 2020 року

Законопроєктом пропонують продовжити до 31 травня термін звільнення фізичних осіб-підприємців від сплати ЄСВ за себе
Фізичних осіб-підприємців пропонують звільнили від сплати єдиного соціального внеску за травень 2020 року. Таким чином, ФОПів можуть звільнити від ЄСВ за березень, квітень та травень.
Рада попередньо підтримала звільнення ФОПів від ЄСВ за травень 2020 року Фото: з вільних джерел

Відповідний закон Рада ухвалила у першому читанні 30 квітня. Для того, аби він набрав чинності, за законопроєкт мають проголосувати у другому читанні, передає "Громадське".

Законопроєктом пропонують продовжити до 31 травня термін звільнення фізичних осіб-підприємців від сплати ЄСВ за себе. Це означає, що за другий квартал 2020 року ФОПам потрібно буде заплатити ЄСВ лише за 1 місяць — за червень 2020 року.

Законопроєктом також продовжується термін мораторію на перевірки бізнесу.

Депутати відмовилися голосувати за закон в цілому, однак скоротили термін подання правок до нього. Це дозволить розглянути цей законопроєкт у другому читанні швидше.

Раніше Рада підтримала звільнення від оподаткування єдиним соціальним внеском всіх ФОПів за березень та квітень 2020 року, за несплату ЄСВ за цей період не штрафуватимуть.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали.

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30 04 2020 15:40
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