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Рада розгляне звільнення трьох міністрів

Разумков розпорядився скликати позачергове засідання
Голова Верховної ради Дмитро Разумков скликав позачергове засідання парламенту. Розглянуть відставки міністра інфраструктури Владислава Криклія, економіки Ігоря Петрашка та охорони здоров'я Максима Степанова.
Рада розгляне звільнення трьох міністрів Верховна Рада України. Фото: Палінчак Михайло

Про це Разумков повідомив у Faсebook, повідомляє "РБК-Україна".

Засіданння пройде о 16:00.

"Підписав розпорядження про проведення сьогодні позачергового засідання о 16:00. На ньому розглянемо три питання: про звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; про звільнення міністра інфраструктури; про звільнення міністра охорони здоров'я", - написав Разумков.

За інформацією РБК-Україна, Криклій і Петрашко написали заяви після того, як їх про це попросив президент Володимир Зеленський.

Як відомо, Степанов відмовився йти з посади добровільно.

РБК-Україна писало, що на засіданні фракції "Слуги народу" у Верховній Раді кандидатом на пост глави МОЗ замість Максима Степанова затвердили головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Нагадаємо, що учора, 17 травня, біля Верховної Ради зібралися близько 50 людей на акцію проти чинного міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Учасники акції вимагають відставки Степанова, а також перевірки його дій у боротьбі з пандемією. 

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18 05 2021 13:02
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