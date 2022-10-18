CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВерховна Рада скасувала призов на військову службу під час воєнного стану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада скасувала призов під час воєнного стану
Фото: tyachivnews.in.ua
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За законопроєкт № 8109 проголосували 318 народних депутатів. За словами нардепа, відтепер під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводитиметься. Призовні комісії займатимуться організацією і проведенням медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяттям їх на військовий облік або виключенням з обліку.
Також комісії направлятимуть призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів, або ухвалюватимуть рішення про відмову в такому направленні.
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18 10 2022 17:35 МЕДІА
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