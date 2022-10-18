Рада скасувала призов під час воєнного стану

Верховна Рада скасувала призов на військову службу під час воєнного стану.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За законопроєкт № 8109 проголосували 318 народних депутатів. За словами нардепа, відтепер під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводитиметься. Призовні комісії займатимуться організацією і проведенням медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяттям їх на військовий облік або виключенням з обліку.

Також комісії направлятимуть призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів, або ухвалюватимуть рішення про відмову в такому направленні.