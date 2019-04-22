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Рада у четвер може взятися за закон про імпічмент

У Раді зареєстровано близько 5 законів про імпічмент
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що закон про імпічмент президента можуть почати розглядати 25 квітня.
Рада у четвер може взятися за закон про імпічмент

"Якщо законопроект про (імпічмент – ред.) президента, який вони (опозиційні сили – ред.) презентують, буде підтриманий комітетом у середу, то вже в четвер ми можемо пропонувати включити  його в порядок денний сесії для прийняття рішення", - сказав Парубій, інформує "Українська правда".

Він додав, що наразі у Раді зареєстровано близько 5 законів про імпічмент, але йому подобається "системний підхід" заступника Оксани Сироїд, яка пропонує "закон про президента в цілому, де хоче скоригувати всі неточності, які є у взаємовідносинах між гілками влади, і де імпічмент є одним з розділів того закону".

"І фактично ми можемо розпочати роботу над цим законом уже в цей четвер", - підсумував Парубій. 

Раніше лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що починає імпічмент Порошенка після розслідування журналістів про корупцію в оборонному секторі. Згодом, 26 лютого, перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради – керуючий справами Петро Боднар підписав розпорядженняпро анулювання бланків для збирання підписів депутатів на підтримку ініціативи про усунення президента в порядку імпічменту.

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22 04 2019 15:18
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