Тимошенко в Раді заявила, що починає процедуру імпічменту Порошенка

За її словами, напередодні журналісти опублікували розслідування про схеми збагачення оточення Порошенка на оборонці, яке говорить про те, що всі заяви президента про патріотизм - фейк

Лідер фракції "Батьківщина", кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила, що разом з іншими фракціями починають процедуру імпічменту Президента Петра Порошенка після розслідування журналістів про збагачення його оточення в оборонній сфері.

"Те що журналістами було знайдене, підпадає під статтю 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада, умисно вчинена громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цінності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці країни", - заявила вона з трибуни Верховної Ради.

Політик додала, що по суті це сприяння ворогу, знищення української армії та сприяння країні окупанту у захопленні України.

"Разом з іншими фракціями ми починаємо процедуру імпічменту президента І ми звертаємося до всіх без виключення депутатів, які мають честь і совість для того, щоб поставити на місце всі ті організовані злочинні угруповання", - сказала Тимошенко.

Подібні заяви кандидат у президенти робить не вперше.

У 2008 році юристами БЮТ був розроблений проект подання народних депутатів "Про ініціювання питання відсторонення президента України Ющенка Віктора Андрійовича з посади в порядку імпічменту у зв'язку з вчиненням злочинів". Тоді партія Тимошенко намагалася досягти цього разом з представниками "Партії регіонів".

У 2010 році Тимошенко виступила з ініціативою імпічмента Віктора Януковича.

Згідно зі статтею 111 Конституції України, президент може бути усунений з поста Верховною Радою в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Але в Україні цю процедуру жодного разу не застасовували.

Нагадаємо, що вчора журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.