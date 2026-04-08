Демократи у Конгресі США продовжують вимагати імпічмент Трампа попри перемир'я з Іраном

08 квітня 2026, 12:41
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Понад 85 демократів у Палаті представників США виступили за імпічмент президента Дональда Трампа або його усунення через 25-ту поправку, незважаючи на оголошене двотижневе перемир’я з Іраном.

Про це повідомляє Axios.

Відповідні листи до віцепрезидента Джей Ді Венса та Кабінету міністрів надіслали конгресвумен Шрі Танедар і Жасмін Крокетт. У вівторок конгресмен Джон Ларсон вніс статті про імпічмент Трампа, зазначивши серед підстав дії президента під час війни з Іраном.

Конгресвумен Яссамін Ансарі також оголосила про намір подати статтю про імпічмент проти міністра оборони Піта Хегсета через його роль у військових діях. Станом на вечір вівторка до закликів щодо імпічменту або усунення Трампа приєдналися понад 85 демократів, серед яких Александрія Окасіо-Кортес і колишня спікерка Ненсі Пелосі.

Обурення законодавців викликали жорсткі висловлювання Трампа щодо Ірану. Ввечері у вівторок президент США заявив: "Ціла цивілізація загине сьогодні ввечері і ніколи не повернеться. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде".

Хоча Венс підтримав Трампа, підкресливши наявність "інструментів, які поки що не вирішили використовувати", демократи наголошують, що оголошене перемир’я не закриває питання. Конгресвумен Мелані Стенсбері написала у X: "Те, що президент оголошує про двотижневе припинення вогню за мить до того, як погрожував воєнними злочинами, не означає, що він раптово став придатним до служби".

Сенатор Ед Маркі також закликав до негайного втручання: "Дональд Трамп не може просто погрожувати воєнними злочинами безкарно. Конгресу потрібно повернутися до засідань, щоб зупинити цю війну та усунути Трампа".

Видання зазначає, що реальні шанси на усунення Трампа наразі мінімальні, адже для цього потрібна підтримка республіканців, якої, ймовірно, не буде. Помірковані демократи та ті, хто йде на перевибори в "хитких" округах, ставляться до ініціативи обережніше.

За кілька годин до закінчення ультиматуму Трамп оголосив про перемир’я з Іраном на два тижні в обмін на відкриття Ормузької протоки. За цей час сторони мають домовитися про остаточну мирну угоду.

