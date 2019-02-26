ПОЛІТИКА НОВИНИПерший заступник Керівника Апарату Верховної Ради – керуючий справами Петро Боднар підписав розпорядження про анулювання бланків для збирання підписів депутатів на підтримку ініціативи про усунення президента в порядку імпічменту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Раді анулювали бланки для збору підписів депутатів про імпічмент президенту
У Раді зазначили, що підставою для ініціювання питання про усунення президента є письмове подання про це, підписане більшістю депутатів
Фото: з вільних джерел
Про це ідеться на сайті Верховної Ради. Бланки видали 26 лютого. Раніше лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що починає імпічмент Порошенка після розслідування журналістів про корупцію в оборонному секторі.
Але в Раді зазначили, що підставою для ініціювання питання про усунення президента є письмове подання про це, підписане більшістю депутатів.
"На підставі наведеної норми Закону, Розпорядженням анулюються видані 26 лютого 2019 року Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України народним депутатам України – ініціаторам цього питання – бланки для збирання підписів народних депутатів України", - повідомили на сайті Ради.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 02 2019 20:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- "Допоможи мільярдеру": Хто отримує найбільші аграрні дотації з бюджету, - ВІДЕО