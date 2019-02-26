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У Раді анулювали бланки для збору підписів депутатів про імпічмент президенту

У Раді зазначили, що підставою для ініціювання питання про усунення президента є письмове подання про це, підписане більшістю депутатів
Перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради – керуючий справами Петро Боднар підписав розпорядження про анулювання бланків для збирання підписів депутатів на підтримку ініціативи про усунення президента в порядку імпічменту.
У Раді анулювали бланки для збору підписів депутатів про імпічмент президенту Фото: з вільних джерел

Про це ідеться на сайті Верховної Ради. Бланки видали 26 лютого. Раніше лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що починає імпічмент Порошенка після розслідування журналістів про корупцію в оборонному секторі.

Але в Раді зазначили, що підставою для ініціювання питання про усунення президента є письмове подання про це, підписане більшістю депутатів.

"На підставі наведеної норми Закону, Розпорядженням анулюються видані 26 лютого 2019 року Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України народним депутатам України – ініціаторам цього питання – бланки для збирання підписів народних депутатів України", - повідомили на сайті Ради.

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26 02 2019 20:20
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