Рада у першому читанні підтримала легалізацію віртуальних валют
Рішення було прийняте за скороченою процедурою, підтримали проєкт закону 230 депутатів, 1 - "Проти", ще 68 - "Утримались".
"Експерти оцінюють обсяг транзакцій в Україні з віртуальними активами близько 150-200 мільйонів доларів на день, а капіталізація віртуальних активів становить більше 2 мільярдів доларів. Але, на жаль, весь цей час вся галузь заходиться абсолютно в тіні", - розповів під час виступу в Парламенті Голова підкомітету з питань антикорупційної політики у сфері цифрових інновацій та публічних даних Олексій Жмеренецький.
За словами Віцепрем’єр-міністра - Міністра цифрової трансформації Михайло Федорова, міжнародні криптокомпанії відтепер зможуть реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.
Саме Мінцифра буде регулятором ринку, крім окремих випадків, де вступає НБУ чи Нацкомісія з цінних паперів.
Жмеренецький підкреслив, що цей законопроєкт підходить по поняття активів комплексно та не розглядає їх виключно як криптовалюти. Він є базовим, себто визначає всі базові поняття та визначення, пов’язані з віртуальними активами, а також перелік постачальників послуг у сфері.
Зазначається, що "Про віртуальні активи" доповнює раніше прийнятий закон про запобігання відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом та адаптує рекомендації FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей - ЕП).
Нагадаємо, що вitcoin побив історичний рекорд - майже $20 тисяч
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