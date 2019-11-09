Рада закликає ПАРЄ не визнавати членів делегації Росії, "обраних" у Криму
"Закликаємо членів Парламентської асамблеї Ради Європи засудити під час чергової жовтневої сесії ПАРЄ 2019 року проведення незаконних виборів на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і м. Севастополь (Україна), утриматися у рамках січневої сесії ПАРЄ 2020 року від підтримки повноважень членів парламентської делегації РФ, які були обрані голосами мешканців тимчасово окупованого Криму в ході незаконних виборів, та перебувають під санкціями Європейського Союзу", - наголошується в ухваленій парламентом заяві про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі.
8 вересня в Російській Федерації пройшли місцеві вибори, в тому числі в незаконно анексованих Криму і Севастополі.
11 вересня Верховна Рада ухвалила постанову №2119 "Про заяву Верховної Ради України про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - Автономна Республіка Крим та м. Севастополь".
Цим документом український парламент засудив чергове порушення міжнародного права з боку Російської Федерації у зв'язку з фактом незаконного голосування на тимчасово окупованих територіях АР Крим та міста Севастополя.
Заява також містить заклик до міжнародної спільноти дати оцінку незаконним діям Росії щодо організації і проведення "місцевих виборів".
Нагадаємо, що ВР закликала демократичні країни світу до продовження і посилення міжнародного політичного та економічного тиску на Російську Федерацію з метою відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
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