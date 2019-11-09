Рада закликає ПАРЄ не визнавати членів делегації Росії, "обраних" у Криму

"Закликаємо членів Парламентської асамблеї Ради Європи засудити під час чергової жовтневої сесії ПАРЄ 2019 року проведення незаконних виборів на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і м. Севастополь (Україна), утриматися у рамках січневої сесії ПАРЄ 2020 року від підтримки повноважень членів парламентської делегації РФ"

Верховна Рада України закликала Парламентську асамблею Ради Європи на січневій сесії утриматися від підтримки повноважень членів делегації Російської Федерації, які були обрані на незаконних місцевих виборах у Криму 8 вересня.

"Закликаємо членів Парламентської асамблеї Ради Європи засудити під час чергової жовтневої сесії ПАРЄ 2019 року проведення незаконних виборів на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і м. Севастополь (Україна), утриматися у рамках січневої сесії ПАРЄ 2020 року від підтримки повноважень членів парламентської делегації РФ, які були обрані голосами мешканців тимчасово окупованого Криму в ході незаконних виборів, та перебувають під санкціями Європейського Союзу", - наголошується в ухваленій парламентом заяві про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі.

8 вересня в Російській Федерації пройшли місцеві вибори, в тому числі в незаконно анексованих Криму і Севастополі.

11 вересня Верховна Рада ухвалила постанову №2119 "Про заяву Верховної Ради України про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - Автономна Республіка Крим та м. Севастополь".

Цим документом український парламент засудив чергове порушення міжнародного права з боку Російської Федерації у зв'язку з фактом незаконного голосування на тимчасово окупованих територіях АР Крим та міста Севастополя.

Заява також містить заклик до міжнародної спільноти дати оцінку незаконним діям Росії щодо організації і проведення "місцевих виборів".

Нагадаємо, що ВР закликала демократичні країни світу до продовження і посилення міжнародного політичного та економічного тиску на Російську Федерацію з метою відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.