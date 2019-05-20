ПОЛІТИКА НОВИНИЗасідання відбудеться ввечері, у понеділок 20 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Радбез ООН проведе засідання щодо українського мовного закону на вимогу РФ
За ініціативою Російської Федерації Ради Безпеки ООН увечері 20 травня збереться на засідання, присвячене українському закону про мову
Фото: УНІАН
Засідання відбудеться о 22:00 за київським часом, йдеться на Facebook-сторінці речника постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, інформують в "УП".
Нагадаємо, що напередодні Росія просила скликати Раду Безпеки ООН через український закон про мову, а 15 травня Порошенко підписав закон про мову.
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20 05 2019 09:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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