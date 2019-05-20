Радбез ООН проведе засідання щодо українського мовного закону на вимогу РФ За ініціативою Російської Федерації Ради Безпеки ООН увечері 20 травня збереться на засідання, присвячене українському закону про мову

Засідання відбудеться ввечері, у понеділок 20 травня.

Фото: УНІАН

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію