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Радбез ООН проведе засідання щодо українського мовного закону на вимогу РФ

За ініціативою Російської Федерації Ради Безпеки ООН увечері 20 травня збереться на засідання, присвячене українському закону про мову
Засідання відбудеться ввечері, у понеділок 20 травня.
Радбез ООН проведе засідання щодо українського мовного закону на вимогу РФ Фото: УНІАН

Засідання відбудеться о 22:00 за київським часом, йдеться на Facebook-сторінці речника постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, інформують в "УП".

Нагадаємо, що напередодні Росія просила скликати Раду Безпеки ООН через український закон про мову, а 15 травня Порошенко підписав закон про мову.

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20 05 2019 09:03
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