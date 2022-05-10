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Радіодиктант національної єдності-2022 традиційно відбудеться 9 листопада

Диктант читатиме акторка Ада Роговцева
Радіодиктант національної єдності-2022 традиційно відбудеться 9 листопада Фото: kubg.edu.ua
Радіодиктант національної єдності 2022 року традиційно відбудеться у День української писемності та мови -  9 листопада об 11:00.
 
Авторкою тексту є українська письменниця та режисерка Ірина Цілик, а сам диктант читатиме акторка Ада Роговцева.
 
Про це повідомив член правління "Суспільного" Дмитро Хоркін, пише Всесвітня служба радіомовлення України.
 
Також до методичної роботи над радіодиктантом долучиться мовознавиця Лариса Масенко. 
 
Диктант можна буде слухати по всій країні на хвилях "Українського радіо" та "Радіо Культура".
 
Також він наживо транслюватиметься на телеканалах та діджитал-платформах "Суспільного Мовлення".
 
Українці зможуть взяти участь у флешмобі, навіть якщо перебувають за кордоном.
 
"Цьогорічний Радіодиктант - це українська акція єднання, де б ми не були. Сьогодні це особливо важливо, адже ми бачимо, що війна в Україні йде не лише за збереження наших територій, війна йде за збереження нашої ідентичності.
 
Це флешмоб поваги до нашої культури, це можливість долучитися до спільної дії, яка об'єднує всіх нас", - сказав Дмитро Хоркін.
 
Написання Радіодиктанту-2022 адаптовано до умов воєнного часу, кажуть організатори. 
 
У різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном. 
 
"Де б ви не були, пишіть Радіодиктант національної єдності разом з нами. Ми не перевіряємо знання, це не форма контролю. 
 
Ми хочемо, щоб цей диктант писали люди різних професій та інтересів, щоб показати всьому світу, як нас багато. Головне, що ми всі об’єднаємося", - наголошує Дмитро Хоркін.
 
Як повідомлялося, минулого року автором тексту та читцем радіодиктанту був письменник Юрій Андрухович. 
 
Лише одна людина в Україні написала диктант без жодної помилки.
 
Нагадаємо, координаторкою проєкту "Радіодиктант національної єдності" є виконавча продюсерка "Українського радіо" Юлія Шелудько. 
 
Радіодиктант, який щороку проводиться у День української писемності та мови, був започаткований командою "Українського радіо" у 2000 році.
 
 
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05 10 2022 17:45
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