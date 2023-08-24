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ПОЛІТИКА

Радник Байдена розмовляв з помічником путіна після заколоту Прігожина у червні – WSJ

24 серпня 2023, 11:47
Радник Байдена розмовляв з помічником путіна після заколоту Прігожина у червні – WSJ
bbc
Метою діалогу було донести, що США не причетні до того що відбувалося в росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з помічником російського диктатора путіна з міжнародних справ Юрієм Ушаковим після невдалої спроби заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина у червні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, розмова Саллівана та Ушакова відбулася майже одразу після бунту Прігожина наприкінці червня. Метою діалогу було донести, що США не причетні до того що відбувалося в росії.

"Мета полягала в тому, щоб дистанціювати США від інциденту та уникнути подальшої ескалації", - пише газета з посиланням на джерела.

Нагадаємо, бойовики "Вагнера" 24 червня швидко взяли під свій контроль Ростов-на-Дону і рушили у бік москви.

Заколот був пригнічений в результаті угоди, укладеної за посередництвом президента білорусі

23 серпня у Тверській області рф розбився літак Embraer Legacy 600 із 10 людьми на борту. Росавіація опублікувала імена всіх пасажирів - там був Прігожин, командир ПВК "Вагнера" 

Західний чиновник заявив виданню Financial Time, що має інформацію про збиття бізнес-джета російською зенітно-ракетною системою.

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